33-Jähriger droht in Oberhaid, Haus in die Luft zu sprengen

Nach einem Familienstreit in Oberhaid hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einen 33 Jahre alten Mann festgenommen. Er drohte in der Nacht zum Donnerstag (23.04.20) damit, sein Elternhaus in die Luft zu sprengen.

Pizza für angebliche Geisel verlangt

Gegenüber seinen Eltern habe er angegeben, dass er unter anderem mit einer Machete bewaffnet sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Außerdem soll er eine Pizza für sich und eine angebliche Geisel verlangt haben. Als die Spezialeinsatzkräfte die mit Matratzen versperrte Wohnung des Mannes stürmten, hätten sie aber weder Waffen noch eine Geisel vorgefunden.

Ins Bezirkskrankenhaus gebracht

Der 33-Jährige wurde in die geschlossene Abteilung des Bezirkskrankenhauses gebracht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Eltern hatten die Polizei alarmiert, nachdem der 33-Jährige in seiner Wohnung randaliert habe.