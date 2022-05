320.000 Euro für Therapie- und Erlebniswald in Burgebrach

"Wald gut tut", deshalb wird derzeit ein einzigartiges Naherholungsgebiet im Wald westlich der Steigerwaldklinik Burgebrach geplant. Bewegen, Spielen, Lernen, Entschleunigen – all das soll der künftige "Therapie- und Erlebniswald Burgebrach" vereinen. Das Konzept dazu wurde vom Markt Burgebrach in Zusammenarbeit mit der Leitung der Steigerwaldklinik Burgebrach, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürth und der Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein entwickelt.

320.000 Euro EU-Förderung

Die Europäische Union (EU) bezuschusst die Errichtung eines Therapie- und Erlebniswaldes in Burgebrach im Landkreis Bamberg mit 320.000 Euro. Mit dem Geld aus dem EU-Förderprogramm LEADER werden unter anderem der Bau einer Aussichtskanzel und die Anlage eines Barfußgangs sowie einer fünf und zehn Kilometer langen Laufstrecke finanziert. Außerdem werden sechs Trimm-Dich-Stationen mit Outdoor-Fitnessgeräten aufgestellt.

Den Wald erlebbar machen

Im Erlebniswald soll ein gut zwei Kilometer langen Rundweg mit zwölf Erlebnisstationen entstehen, unter anderem mit Sprunggrube, Wackelbrücke, Klangspiel, Baumkino und Kugellabyrinth. In dem Wald soll es auch sogenannte Augmented-Reality-Stationen geben. Hierbei wird die Realität um virtuelle Elemente, wie zum Beispiel Bilder oder Videos, ergänzt. Klassisches Walderlebnis soll so mit modernster Technik kombiniert werden.