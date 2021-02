08.02.2021, 06:40 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

32 Unfälle durch Schneefall in Oberfranken - Teils Schulausfall

In Oberfranken ist es in der Nacht zum Montag zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und 32 Unfällen gekommen. Besonders an den Steigungen auf der A9 und A72 in den Landkreisen Bayreuth und Hof blieben vermehrt Lkw im Schnee stecken.