32. Umsonst & Draussen-Festival in Würzburg startet

Zu den Programm-Highlights gehören dieses Jahr die holländische Hip Hop Band The Cool Quest, die Indie-Folk-Band Sons Of The East aus Sydney / Australien, die Ex-DDR-Kultband Keimzeit oder die Berliner Popsängerin Masha Qrella. Vor allem ist das Festival aber ein Schaulaufen unterfränkischer Künstler. Performen werden unter anderem Andreas Kümmert (Gemünden), Hannes Wittmer (Würzburg) Boppin B (Aschaffenburg), Hannah & Falco (Würzburg) oder Deathjocks (Schweinfurt). Mit dem erst 18-jährigen Jakob Dietrich aus Gerbunn steht auch ein vielversprechender Newcomer auf der Bühne, der sein Debütalbum „There Was Nothing“ vorstellt.

Nicht nur Musik

Zum umfangreichen Rahmenprogramm gehören ein Kunstzelt mit Ausstellungen, Straßenmusikmeile, Kinderprogramm, Espressotest, Spray- und Kletterbereiche, Improtheater oder Infostände von Initiativen aus dem sozialen und gesellschaftspolitischen Bereich wie Sea Sheperd, Greenpeace, Fridays For Future, Viertelkultur e.V. oder „Posthalle retten“. Außerdem ist der Würzburger Kellerclub Immerhin traditionell mit einer eigenen Palettenbühne auf dem Festivalgelände vertreten.

Einnahmen durch Getränke

Für die Besucher ist das Fest kostenlos, doch Bühnentechnik, Sicherheitspersonal und ähnliches kosten laut Veranstalter etwa 600 000 Euro. Auch die Künstler bekommen eine Gage. "Wir finanzieren uns vor allem durch den Getränkeverkauf sowie durch Sponsoren, Fördergelder und Standgebühren von Essensständen, sagt Organisator Ralf Duggen.