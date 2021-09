32 neue Gepäckstücke für Würzburger Denkort Deportationen

Sieben Jüdinnen und Juden, die 1933 in Gochsheim bei Schweinfurt gelebt haben, fielen der Shoah zum Opfer. Seit diesem Freitag erinnert der Denkort Deportationen in Würzburg gut sichtbar auch an ihr Schicksal. Das Mahnmal wurde um 32 neue Gepäckstücke ergänzt. Darunter ein steinerner Rucksack aus Gochsheim und dem nahegelegenen Schwebheim.

Denkort will Gepäckstücke aus 109 Kommunen zeigen

"Es ist ein Mahnort der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Region entstanden", sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) bei der Einweihung der neuen Gepäckstücke. Im Juni 2020 wurde der Denkort Deportationen am Würzburger Hauptbahnhof eröffnet. Das Mahnmal wächst weiter. Das Konzept sieht vor: Aus jeder der 109 unterfränkischen Kommunen, in denen es zur Zeit der Machtergreifung der Nazis eine jüdische Kultusgemeinde gab, soll ein Gepäckstück in Würzburg aufgestellt werden. Ein Duplikat der Gepäckstücke bleibt als dezentrales Mahnmal in den jeweiligen Kommunen.

Gepäckstücke nach historischer Vorlage

Die Vorlage für die Gestaltung der Koffer, Deckenrollen und Rucksäcke lieferten historische Bilder der abgelegten Gepäckstücke am Deportationsbahnhof in der Würzburger Aumühle – genauso wie Fotos von Gepäckstücken in Auschwitz. Insgesamt umfasst der Denkort nun 79 der 109 erhofften Gepäckstücke. Christian Schuchardt lobte das "bewundernswerte bürgerliche Engagement", das den Denkort ermöglicht habe. Seit der Eröffnung wurde die Gedenkstätte bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung.