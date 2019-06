32-Jährige rettet Frau das Leben

Als die Lebensretterin am Donnerstag gegen 13 Uhr von Mainsondheim nach Albertshofen (lkr. Kitzingen) unterwegs war und dabei eine Brücke über die A3 passierte, sah sie eine Frau, die gerade über das Brückengeländer stieg. Die 32-Jährige stoppte sofort ihr Auto, zog die lebensmüde 34-Jährige von der Brücke und betreute sie, bis Rettungsdienst und die Polizei eintrafen.

Polizei lobte rasches Handeln

Die 34 Jahre alte Frau leidet offenbar an einer psychischen Erkrankung und wurde umgehend in ärztliche Behandlung gebracht. Auch die 32-Jährige erlitt durch die Geschehnisse einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Die unterfränkische Polizei lobt das rasche Einschreiten der 32 Jahre alten Lebensretterin, warnt aber auch eindringlich davor, sich bei Rettungsaktionen auf Brücken selbst in Gefahr zu bringen.