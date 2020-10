31-jährige Autofahrerin kommt bei Ebern ums Leben

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch (07.10.20) bei einem Verkehrsunfall nahe Ebern ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizeipräsidium Unterfranken war die 31-Jährige gegen 8.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2278 von Ebern aus in Fahrtrichtung Haßfurt unterwegs.

Wagen fährt Böschung hinunter und prallt gegen Wurzel

Die Frau kam aus bislang unklaren Gründen mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Ihr Auto fuhr eine Böschung hinunter, prallte gegen eine Baumwurzel und überschlug sich. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Von seinen Begutachtungen erhoffen sich die Beamten nähere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang und dessen Ursache.