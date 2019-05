30.05.2019, 19:30 Uhr

Start des 31. Africa Festivals in Würzburg

Bis zum 2. Juni findet in Würzburg das 31. Internationale Africa Festival statt. Es ist die größte Veranstaltungsreihe für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Künstler aus vielen Ländern Afrikas und der Karibik kommen an den Main.