300 zusätzliche Soldaten in Veitshöchheim stationiert

300 zusätzliche Soldaten sind nun in der Balthasar-Neumann-Kaserne stationiert. Am Donnerstag treten sie dort offiziell ihren Dienst an. Laut Bundeswehr sind die zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten bis 2025 in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) stationiert. Sie bilden nun gemeinsam mit den knapp 200 Soldaten, die dort bereits tätig sind, das neue Fernmeldebataillon 10. Dieses Bataillon besteht laut Bundeswehr aus drei aktiven Kompanien, einer Reservekompanie und einem Bataillonsstab. Die insgesamt etwa 500 Soldatinnen und Soldaten sind dann der 10. Panzerdivision direkt unterstellt und gehören zu den sogenannten Divisionstruppen.

Neuausrichtung der Bundeswehr

Grund für die Neuaufstellung des Fernmeldebataillons 10 ist die neue Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung. Es seien in Zukunft nämlich laut Bundewehr schnell verlegbare Führungseinrichtungen mit einer moderneren bedrohungsgerechten Ausstattung nötig. So soll laut Bundeswehr das neue Fernmeldebataillon die Führungseinrichtungen des Divisionsstabes autark betreiben und unterstellte Truppenteile mit moderner Übertragungstechnik anbinden können.

Besser für zukünftige Aufgaben gerüstet

Die bisherige Kompanie dagegen sei aufgestellt worden, als die Bundeswehr sich auf Auslandseinsätze konzentrierte. In dieser Zeit sollte die Kompanie vor allem die Informationstechnik betreiben. Mit den 300 zusätzlichen Soldaten sei die Division nun reaktionsschneller und könne sich technisch besser in ein multinationales Umfeld einfügen. Dafür sind in der Veitshöchheimer Kaserne auch Modernisierungsarbeiten und Neubauten geplant, so die Bundeswehr. Generalmajor Ruprecht von Butler führt seit März 2021 die 10. Panzerdivision in Veitshöchheim.