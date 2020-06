300 Menschen demonstrieren für Thermen-Öffnung in Bad Birnbach

Großes Bündnis für die Thermen

Ebenfalls vor Ort waren unter anderem die Bürgermeister aus Bad Griesbach, Jürgen Fundke (ÜW), aus Bad Füssing, Tobias Kurz (WG) sowie Martin Wagle, Mitglied des Landtags (CSU), und Max Straubinger, Mitglied des Bundestags (CSU). Die Demonstration lief friedlich ab, alle Teilnehmer versuchten, den Abstand zueinander zu wahren. Noch diese Woche soll der Innenbereich in den Thermen inspiziert und eine mögliche Öffnung geprüft werden. So zum Beispielsweise in der Rottal Terme an diesen Donnerstag (04.06).

Viele Gewerbetreibende im niederbayerischen Bäderdreieck hoffen, dass die Thermen – genauso wie die Grenzen - wieder vollständig ab dem 15. Juni geöffnet werden dürfen. In Österreich dürfen die Thermen wieder Gäste empfangen.