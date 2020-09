300 Schweine nach Stallbrand bei Rohr gestorben

Bei einem Brand in Oberbuch bei Rohr in Niederbayern (Lkr. Kelheim) sind in der Nacht 300 Schweine gestorben. Wie die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern am Morgen mitteilt, ist das Feuer in einem Gebäudekomplex eines Drei-Seit-Hofs ausgebrochen. Der Eigentümer befürchtet einen Schaden in Höhe von einer Million Euro.

Vermutlich technischer Defekt im Hopfensilo

Gutachter und Polizei konnten noch nicht zum Brandort durchdringen. Sie vermuten aber einen technischen Defekt im Hopfensilo, das samt Stall komplett niedergebrannt ist. Etwa 300 Schweine waren darin - sie sind alle laut Polizei durch Gas, Feuer oder einstürzende Gebäudeteile ums Leben gekommen.

Hopfenbauer rief die Feuerwehr

Der Eigentümer des Hopfenhofs hatte den Band bemerkt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Gebäudekomplex bereits in Flammen, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf den zweiten Schweinestall und das Wohnhaus übergreifen. Verletzt wurde niemand.

Die Löschaktion dauerte mehrere Stunden und war kurz vor 5 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt.