300 Jahre Baubeginn Würzburger Residenz: Jubiläum ohne Festwoche

Seit 1981 Weltkulturerbe der UNESCO

2003 bis 2016 unternahm die Schlösserverwaltung dann große Restaurierungsaktionen in Treppenhaus, Kaisersaal, Gartensaal und Hofkirche. Im Jahr 2006 wurde beispielsweise nach drei Jahren Arbeit die Restaurierung des Deckenfreskos im Treppenhaus abgeschlossen – bis heute ein beispielloses Projekt der Schlösserverwaltung. Von 2006 bis 2008 folgte die Restaurierung des Kaisersaals als Prunkraum der Residenz. Mit großem Aufwand wurden Überfassungen der Fresken Tiepolos beseitigt und auch die mehr als dreieinhalb hohen Kristalllüster an der Decke wurden wieder in den Zustand von 1750 versetzt. Seit 1981 gehört das Gesamtkunstwerk Würzburger Residenz zum Welterbe der UNESCO – "als wohl homogenster und außergewöhnlichster Barockpalast zugleich", wie es in der Begründung heißt.