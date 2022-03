300 Feiernde auf Zeltplatz: Polizei löst unerlaubte Party auf

Nach Angaben der Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) erreichten die Beamten mehrere Anrufe von Bürgern aus dem Ortsteil Glasofen. Diese beschwerten sich über eine "überlaute" Party und Verkehrsstörungen im Bereich des Köhlerplatzes.

Strom für Anlage aus dem Generator

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Vor Ort trafen die Beamten auf rund 300 junge Menschen aus ganz Unterfranken, die auf dem öffentlichen Zeltplatz ausgelassen feierten. Der Strom für die Veranstaltung wurde von einem Dieselgenerator erzeugt. Offenbar soll der Veranstalter Eintritt verlangt haben. Die ungenehmigte Party war in sozialen Netzwerken angekündigt worden, so die Polizei.

Betrunkene prügeln sich und werden angezeigt

Obwohl bereits Beamte vor Ort waren, gingen zwei betrunkene Jugendliche aufeinander los. Die beiden 19-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Ebenso angezeigt wurde ein 22-Jähriger, der sich am Autoreifen eines Polizeiautos "zu schaffen gemacht" hat, so die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Keine Genehmigung, kein Hygienekonzept: Feier aufgelöst

Aufgrund der vorliegenden Ordnungsstörungen und dem Fehlen einer Veranstaltungsgenehmigung sowie eines Hygienekonzepts, löste die Polizei die Feier auf. Den Organisator der Feier erwarten ebenfalls Anzeigen, unter anderem wegen Ruhestörung und eines Verstoßes gegen das bayerische Waldgesetz (Verbot von Rauchen und offenem Feuer).