300 Einsätze wegen Unwetter im Raum Traunstein

Nach Angaben eines Sprechers der Integrierten Leitstelle in Traunstein mussten Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienste seit gestern Abend, 18 Uhr, zu mehr als 300 Einsätzen ausrücken. Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Surfer und Elektroboot in Not

Auf dem Chiemsee waren unter anderem ein Surfer und ein Kitesurfer in Not geraten und mussten gerettet werden. Ein Elektroboot hatte keinen Strom mehr, bei einem Segelboot war der Akku ausgefallen, beide mussten von der Wasserwacht abgeschleppt werden.

Umgestürzte Bäume auf Haus und Bahngleisen

In Traunreuth stürzte ein Baum auf ein Einfamilienhaus, auch hier wurde niemand verletzt. In Kirchweidach (Lkr. Altötting), Altötting, Saaldorf-Surheim (Lkr. Berchtesgadener Land) und Altenmarkt an der Alz (Lkr. Traunstein) musste die Feuerwehr Bäume entfernen, die auf Bahngleise gestürzt waren. Einsätze wegen des Unwetters gab es auch in weiteren Teilen Bayerns, das gilt vor allem für Niederbayern.