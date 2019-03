300.000 Euro Zuschuss für Tierheim-Neubau Kitzingen

Das Tierheim Kitzingen erhält vom Landkreis Kitzingen einen Zuschuss von 300.000 Euro, falls ein neues Tierheim gebaut wird. Das hat der Kreisausschuss am Dienstagnachmittag einstimmig beschlossen. Damit gilt ein "Ja" im Kreistag am 8. April als sicher. Das jetzige Tierheimgebäude am Stadtrand von Kitzingen steht bekanntlich auf alten Bergwerksstollen, weist seit Längerem Risse in der Fassade auf und muss über kurz oder lang geräumt werden.

Zwei mögliche Standorte für neues Tierheim:

Das Bergamt Nordbayern hatte erst kürzlich festgelegt, dass das Tierheim zunächst bleiben kann. Allerdings werden die Rissbildungen am Gebäude nun in kürzeren Abständen kontrolliert. Der Tierschutzverein Kitzingen plant einen Neubau. Zwei Grundstücke stehen dafür derzeit zur Wahl, eines in Prichsenstadt, das andere auf dem Gebiet des Gewerbeparks ConneKT in Kitzingen. Die geschätzten Kosten für einen Tierheimneubau belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro. Eine endgültige Entscheidung soll im April fallen.