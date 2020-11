300.000 Euro für Start-ups in Bayern

Der Münchner Chris Obereder startete schon in sehr jungen Jahren eine Karriere im Silicon Valley und schaffte es mit seinen Apps unter die weltweiten Top-Charts. Er wurde so erfolgreich, dass er schon bald auf der prestigeträchtigen Forbes "30 under 30"-Liste im Bereich Technologie landet - also der Liste der 30 einflussreichsten Menschen unter 30.

Chris Obereder ist beeindruckt von der bayerischen Start-up-Szene und sieht viel Potential - oft sei das jedoch noch ungenutzt. Das will er ändern und setzt sich wie so oft ein hohes Ziel: „Ich will, dass Bayern das neue Silicon Valley wird!“.

Gemeinsam mit BR24 und Bayern 3 sucht Chris Obereder die besten Jungunternehmen Bayerns. Wer im Finale gewinnt, bekommt die Unterstützung von dem ambitionierten Investor und bis zu 300.000 Euro.

Bayern bei Start-up-Gründungen mit Berlin an der Spitze

In Deutschland gibt es momentan mehr als 70.000 Start-ups. Trotz Corona schaffen sie immer mehr Arbeitsplätze: Mehr als 90 Prozent von ihnen planen mit Neuanstellungen.

Bayern liefert sich in Sachen Start-up-Gründungen mit dem Bundesland Berlin ein Kopf an Kopf-Rennen. Während im zweiten Quartal Bayern mit 129 Gründungen die Nase vorne hatte (Berlin 124), übernahm Berlin im dritten Quartal 2020 wieder die Führung -mit 178 Gründungen (Bayern 138). Bei der Gründung sind die Unternehmerinnen und Unternehmer im Schnitt 36,1 Jahre alt. Nach wie vor ist Gründen eher männlich geprägt: Nur 15,9 Prozent der Start-up-Szene sind Gründerinnen.

Zuwanderung spielt beim Gründen eine immer größere Rolle: 20 Prozent der Unternehmensgründungen gehen auf Menschen mit Migrationshintergrund zurück.