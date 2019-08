300.000 Besucher auf Bayerischer Gartenschau Wassertrüdingen

Eine Frau aus Augsburg durfte sich über eine überraschende Ehrung freuen. Sie wurde als 300.000ste Besucherin geehrt. Die Augsburgerin besuchte am Mittwochvormittag mit ihrem Mann und ihrem Sohn die Gartenschau in Wassertrüdingen.

Traum der Organisatoren ging in Erfüllung

Für die Besucherin aus Schwaben gab es von den Gartenschau-Verantwortlichen Blumen, einen Präsentkorb und zwei Tickets für die Gartenschau in Ingolstadt im nächsten Jahr. Die 300.000er Marke bei den Besucherzahlen war im Vorfeld der große Wunsch bei den Organisatoren der Veranstaltung.

Gartenschau geht noch bis Anfang September

Jetzt ist man gespannt, wie viele Besucher es am Ende sein werden, wenn die Gartenschau am Sonntag in einer Woche am 8. September zu Ende geht. Wassertrüdingen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist mit circa 6.000 Einwohnern bisher die kleinste bayerische Gemeinde, die ein solches Großprojekt ausrichtet. Ihre "Gartenschau der Heimatschätze", wie das Motto der Schau heißt, bindet die Altstadt ein und zog viele Besucher an.