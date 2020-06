30 Windrädern in Bayern droht vorzeitiges Aus

Sie stehen zum Beispiel bei Wargolshausen und Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld: zehn Beton-Fundamente für Windräder, die nie fertiggestellt wurden. Die sogenannte 10-H-Regel verhindert einen Weiterbau. Nach Auffassung der CSU soll das so bleiben.

10-H-Regelung macht Weiterbau unmöglich

Seit ihrer Einführung ist die 10-H-Regelung stark umstritten. Sie schreibt vor, dass ein Windrad in Bayern einen Mindestabstand vom Zehnfachen seiner Höhe zur nächsten Wohnbebauung einhalten muss. Konkret geht es nun im Wirtschaftsausschuss des Landtags darum, ob Windkraftanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Regel geplant und dann aus technischen Gründen verändert werden mussten, weitergebaut und in Betrieb genommen werden dürfen.

Grüne und SPD fordern Fertigstellung der Windräder

Nach dem derzeitigen Stand des von der CSU unterstützten Gesetzesentwurfs dürften dann nur diejenigen Windräder bleiben, die bereits fertiggestellt sind. Die Grünen möchten das ändern. Sie beantragten, dass auch solche Projekte zu Ende geführt werden können, deren Bau bereits begonnen hat. Auch die SPD möchte mit einem ähnlichen Änderungsantrag die Lücke schließen. Diese ist unter anderem dadurch entstanden, dass sich die Errichtung einiger Windräder durch Klagen verzögert hat. Geplante Anlagetypen waren dadurch nicht mehr lieferbar. Aus Sicht von Grünen und SPD bräuchten Investoren Planungssicherheit. Zudem seien neue, geänderte Rotortypen in der Regel leiser und leistungsfähiger.

Windpark-Betreiber fürchten Schaden in Millionenhöhe

Bayernweit geht es um rund 30 Windräder, die nicht mehr gebaut werden dürften, sollte das Gesetz unverändert in Kraft treten. Besonders betroffen wären die Betreiber des Windparks bei Wargolshausen und Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld mit 13 geplanten Anlagen. Die Unternehmer hoffen auf eine Wende in letzter Minute. Bei einem nötigen Rückbau der bestehenden Anlagen würde für sie nach eigenen Angaben ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstehen.

Neben diesen Anlagen bei Wülfershausen würde sich das Gesetz auch auf zwei Windräder bei Erlenbach im Landkreis Main-Spessart auswirken. Den Weiterbau im Landkreis Rhön-Grabfeld unterstützen unter anderem Grüne und die "Fridays for Future"-Gruppe in Bad Neustadt. In Wargolshausen selbst gibt es von einzelnen Bürgern seit langem Widerstand. Sie wollen die Windkraftanlagen aus Gründen des Anblicks und zum Schutz von Greifvögeln verhindern.