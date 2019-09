20 Tonnen Fisch in der Lauterach bei Kastl verendet

Im Gemeindegebiet Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach ist es bei einem örtlichen Fischzüchter und im Fluss Lauterach zu einem massiven Fischsterben gekommen. Rund 20 Tonnen Zuchtfisch könnten verendet sein, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte.

Gefährliche Substanz im Wasser?

Die Beamten gehen davon aus, dass eine gefährliche Substanz in den Fluss eingeleitet wurde. Es könnte aber auch eine natürliche Ursache dafür verantwortlich sein. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, so der Sprecher. Die genaue Ursache soll nun anhand von Wasserproben, die das Wasserwirtschaftsamt Weiden genommen hat, untersucht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.