30 Personen von Reizstoff in Neumarkter Biergarten verletzt

Insgesamt 30 Personen sind am Sonntagabend (kurz nach 19 Uhr) durch eine unbekannte Substanz in einem Biergarten in Neumarkt leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage sagte, litten zunächst 26 Gäste des Biergartens an Hautreizungen und tränenden Augen.

Sanitäter ebenfalls verletzt

Vier Mitglieder des herbeigerufenen Rettungsdienstes wurden anschließend durch den Reizstoff ebenfalls leicht verletzt. Es handle sich um Verletzungen, wie sie auch nach der Anwendung von Pfefferspray auftreten, so der Sprecher. Im Außenbereich der Gaststätte habe ein beißender Geruch in der Luft gelegen.

Pfefferspray oder Gasleck?

Zunächst habe die Polizei nach einem Gasleck gesucht. Dieser Verdacht habe sich aber nicht bestätigt. Denkbar sei aber, dass ein Unbekannter die bislang unbekannte Substanz verbreitet hat und somit eine Straftat vorliegen könnte. Polizei und Feuerwehr arbeiteten vor Ort mit Messgeräten.

Um welche Substanz es sich genau handelt, konnte laut dem Sprecher aber noch nicht herausgefunden werden. Die Polizei in Neumarkt ermittelt.