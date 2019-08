30 Millionen neue Bäume: Wie geht das in der Praxis?

Unterwegs im Nürnberger Reichswald mit Förster Johannes Wurm: Er will uns zeigen, wie das aussehen kann mit den 30 Millionen Bäumen, die die Staatsforsten in den nächsten fünf Jahren Pflanzen soll. "Wir werden jetzt gleich in eine Schadfläche gehen, die wir neu gepflanzt haben. Das ist ein Käferloch aus dem letzten Herbst", sagt er.

Jetzt sollen dort kleine Bäume, Bergahorn, Hainbuchen wachsen. Der Förster ist gespannt, ob die Bäume gut angewachsen sind: "Es war relativ lange relativ trocken und gerade die ersten Monate nach so einer Pflanzung muss genug Wasser da sein, damit die gut anwachsen."

Der Borkenkäfer hat viele Fichten befallen

Johannes Wurm biegt vom Feldweg ab in den Wald. Dann bleibt er plötzlich stehen, geht nicht zur neu gepflanzten Fläche weiter hinten im Waldstück, sondern zielstrebig auf eine große, hohe Fichte zu. Er wolle schauen, ob da noch Käfer drin sind, sagt er.

Gemeint sind Borkenkäfer. Sie haben den Baum befallen. Förster Wurm pult die Rinde vom Baum, immer mehr nacktes Holz kommt zum Vorschein. "Der Baum ist schon tot. Der hat noch ein paar grüne Äste dran. Durch den Fraß der Borkenkäferlarven werden die Leistungsbahnen durchbrochen, dann ist die Wasserversorgung und die Nährstoffversorgung nicht mehr sichergestellt und der Baum vertrocknet", erklärt Wurm. Der Borkenkäfer selbst ist schon ausgezogen, nur die Fraßspuren sind noch zu sehen. Das Spannende sei jetzt, ob an den Nachbarbäumen Bohrmehl zu finden ist, denn "die Käfer sind ja irgendwohin".

Auch die Hitze macht den Bäumen zu schaffen

Ringsherum stehen etwa 40 Fichten. Sind sie auch befallen? "Das sieht schon verdächtig aus", meint Wurm und kniet am nächsten Baum. "Der ist befallen. Hier unten sieht man es, wie brauner Schnupftabak sieht das aus", sagt er. Das Bohrmehl produzieren die Käfer, wenn sie sich in die Rinde der Fichten hineinarbeiten. Viele Bäume in diesem Waldstück sind befallen. "Ich könnte mir vorstellen, dass leider der ganze Streifen dieses Jahr nicht überleben wird", schätzt Wurm.

Mit von Käfern befallenen, vertrockneten Fichten und Kiefern haben die Staatsforsten in den vergangenen Jahren massiv zu kämpfen - die Hitze und der Klimawandel setzen den Bäumen zusätzlich zu.

Jedes Jahr pflanzen sie deshalb neue Bäume dort, wo gefällt werden musste - in den Staatsforsten in ganz Bayern jedes Jahr ohnehin fünf Millionen Bäume. Das macht in fünf Jahren bereits 25 Millionen, von den 30 Millionen, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt hat.