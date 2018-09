30 Jahre vermisst: Polizei gräbt in Naila nach Frauenleiche

Kann der Fall einer seit Jahrzehnten verschwundenen Frau endlich geklärt werden? Die Polizei hat eine Straße zwischen Naila und Bad Steben im Landkreis Hof aufgegraben. Es wird nach Skelettteilen gesucht. Dazu werden der Straßenbelag und mehrere Schichten darunter abgetragen.

Vermisstenfall wird neu aufgerollt

Damit bestätigten sich Vermutungen, die in den vergangenen Wochen laut geworden waren. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof den Vermisstenfall wieder aufrollen werden. Es wurde spekuliert, dass die Leiche einer vermissten Frau bei den Bauarbeiten an der Straße in den 1980er-Jahren vergraben worden sein könnte. Nähere Informationen zu der Vermissten und den Grabungen will die Polizei am Nachmittag geben. Offenbar gibt es neue Erkenntnisse.

Straße bis Montag komplett gesperrt

Die Grabungsstelle wurde untersucht und eingegrenzt. Reiner Laib, der Leitende Oberstaatsanwalt aus Hof, betonte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass bei den bisherigen Ermittlungen bislang kein Skelett gefunden worden sei. Die Grabungen an diesem Wochenende könnten Licht in den Fall bringen. Laut Polizei ist die Straße bis Montag komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.