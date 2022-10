30 Jahre Uniklinikum Regensburg: Maximalversorger mit Grenzen

Als 1992 das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) eröffnet wurde, war es mit 400 Betten relativ klein. Mittlerweile fasst das UKR knapp 900 Betten und über 5.000 Mitarbeiter sind am Klinikum beschäftigt. Es zählt damit als eines der wichtigsten Unternehmen in der Region. In den 30 Jahren des Bestehens hat sich das Universitätsklinikum auf die Behandlung der schwerstkranken Patienten fokussiert. "Damit sind wir auch keine wirkliche Konkurrenz zu den Versorgern der Region. Früher mussten die Patienten nach München, Erlangen und Würzburg fahren. Heute können sie hier am Standort behandelt werden", sagt Professor Oliver Kölbl, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des UKR.

Söder dankt Ärzten und Pflegekräften für Corona-Einsatz

Das UKR ist inzwischen Maximalversorger für ganz Ostbayern und darüber hinaus. Mit dem neuen Gebäudeteil, das am Montag durch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet wurde, wird das Klinikum um drei Pflegestationen mit insgesamt 85 Betten und unterschiedlichen Versorgungsschwerpunkten ergänzt. Bei der Einweihung betonte Söder, wie wichtig die Versorgung und Forschung vor Ort ist. Das hätte nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Söder bedankte sich bei den Ärzten und Pflegekräften für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch dank ihnen hätte man in Bayern 130.000 Menschenleben gerettet.

Corona-Pandemie: Größte Herausforderung für UKR

Auch für den Ärztlichen Direktor war die Corona-Zeit bisher die größte Belastung für das Krankenhaus und seine Mitarbeiter. "Die Corona-Zeit der letzten zweieinhalb Jahre war eindeutig die größte Herausforderung. Nicht nur für uns, für das Gesamte Gesundheitssystem", so Oliver Kölbl. Zwar habe das UKR auch Erfahrungen sammeln und weiterentwickeln können, zum Beispiel bei der Beatmung von Covid-Patienten. Aber die Corona-Pandemie wirkt nach. "Wir stellen eine ganze Reihe von Kollateralschäden fest durch Covid, die nicht so leicht zu bewältigen sind." Das Gesundheitssystem sei im freien Fall, nur merke das noch keiner, so Kölbl. Aktuell fallen am UKR rund zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiter aus, vor allem im Pflegebereich. Nicht lebensnotwendige Operationen mussten bereits verschoben werden.

Energiekosten reißen Wunden ins System

Neben der Pandemie machen Kölbl derzeit Personal-, Energie- und Materialkosten zu schaffen. "Krankenhäuser sind zum Beispiel Energieverbraucher ohne Ende. Wir können nicht sparen, weil dann müssen wir zumachen." Kölbl befürchtet, dass die Krankenhäuser weniger von dem "Doppelwumms" profitieren werde. Für Bayens Ministerpräsident nicht nachzuvollziehen. "Es braucht dringend ein Programm für Krankenhäuser wie auch Pflegeeinrichtungen", sagt Söder. Daher müsse die Bundesregierung einen Teil der 200 Milliarden Euro für Krankenhäuser vorsehen. "Das ist systemrelevant, in höchster Form." Wie auch ausreichend Personal.

Pflegekräfte: Ausbildung und Bezahlung verbessert

Bundesweit für Aufsehen hat ein Brief des UKR an nicht-geimpfte Mitarbeiter gesorgt. In dem Schreiben bitten die Geschäftsleitung die Mitarbeiter darum, trotz der noch bestehenden Impfpflicht für Krankenhausmitarbeiter, nicht zu kündigen. Mit Rückendeckung der Staatsregierung. Söder betont am Rande des Festakts, dass der Freistaat viel in die Pflegeausbildung investiere. Allerdings habe die Corona-Pandemie gezeigt, wie lebensnotwendig Pflegekräfte sind. An die Tarifparteien appelliert Söder daher, sie ordentlich zu bezahlen. Eine erneute Maskenpflicht, um die Krankenhäuser zu entlasten, hält der Ministerpräsident vorerst für nicht notwendig. "Den Zwang halte ich für jetzt nicht angemessen. Und ich bin auch ganz optimistisch, dass wir durch den Winter kommen."

Zukunft des UKR: Infrastruktur muss erneuert werden

Trotz Pandemie und einem Organspendeskandal in den Nullerjahren: Das UKR hat die Krisen bisher gemeistert und daraus gelernt. Zum Jubiläum blickt Kölbl daher optimistisch in die Zukunft. Für die nächsten 30 Jahre des UKRs sei das Ziel sich weiter zu entwickeln und die Infrastruktur zu erneuern.