30 Jahre Umweltstation der Stadt Würzburg

Angefangen hat alles mit der Landesgartenschau 1990. Geplant war ein Infostand für Broschüren des Bayerischen Umweltministeriums. Mitgründerin und Leiterin der Würzburger Umweltstation Anja Knieper erinnert sich zurück: "Wir wollten eine aktive Stelle haben, wo wir einfach auf die Menschen zugehen können und nicht nur Prospekte verteilen." Auch nach der Landesgartenschau gab es für die Umweltstation einiges zu tun. Zunächst war sie vor allem für die Mülltrennung zuständig. "Wir haben zum Teil die Mülltonnen selbst an die Haushalte verteilt", sagt Knieper.

Klimaschutz als Schwerpunkt der Umweltstation

Doch nicht nur Abfall war von Anfang an Thema. Auch der Klimaschutz beschäftigte die Menschen schon vor 30 Jahren. Das Thema Klimaschutz sei geblieben, doch der Blickwinkel darauf habe sich geändert, sagt Knieper. Während es lange Zeit um Wissensvermittlung ging, beobachtet die Leiterin der Umweltstation heute eine direktere Betroffenheit der Menschen: "Jetzt wird mehr gefragt: Was kann ich als einzelner Mensch gegen die Klimakrise tun?"

Vorträge über aktuelle Umweltthemen

In Kursen, Vorträgen und Ausstellungen werden seit 30 Jahren aktuelle Umweltthemen aufgegriffen. Nicht nur Schulklassen informieren sich in der Umweltstation über Umwelt, Abfall und Energie. Auch Gruppen aus Erwachsenen und Senioren nehmen die Angebote wahr. Zum Thema Klimaschutz habe eine Familie vor kurzem zum Beispiel in einem Vortrag erzählt, wie sie in den letzten drei Jahren plastikfrei geworden ist.

"Umweltstation spielt zentrale Rolle"

Die Umweltstation in Würzburg war die erste in Bayern. Mittlerweile gibt es knapp 60. Das sei der größte Erfolg der letzten 30 Jahre, sagt Knieper. Das findet auch Wolfgang Kleiner: "Der Funke, der damals entzündet worden ist, hat sich auf das ganze Land Bayern ausgebreitet." Kleiner war in den letzten 17 Jahren Umweltreferent der Stadt Würzburg. Als Werksleiter der "Stadtreiniger" ist er auch weiterhin für die Umweltstation zuständig. Für ihn ist die Umweltbildungseinrichtung aus Würzburg nicht mehr wegzudenken: "Die Umweltstation spielt eine zentrale Rolle. Sie ist im Prinzip das Öffentlichkeitsorgan für alle Fragen des Umwelt- und Naturschutzes."

Umzug in ökologisch-nachhaltigen Neubau

Vor einem Jahr ist die Umweltstation in ein neues Gebäude gezogen. Das ovale Gebäude, das an den Landesgartenschaupark von 1990 angrenzt, wurde ökologisch-nachhaltig gebaut. Es ist das erste Gebäude aus Recyclingbeton in Bayern. Damit nimmt die Würzburger Umweltstation wieder eine Vorreiterrolle ein. Ihre Mitarbeiter hoffen, dass sie im neuen Gebäude noch mehr Menschen zum Handeln bewegen können als bisher. "Ich denke, dass wir mehr erreichen können mit einem Haus, das sehr wahrgenommen wird", sagt Knieper.