30 Jahre später: Der Mordfall Sonja Engelbrecht

Es ist einer der bekanntesten ungeklärten Kriminalfälle in Bayern: Vor genau 30 Jahren verschwand Sonja Engelbrecht spurlos nach einem Abend mit Freunden. 1995 wurde sie zuletzt lebend am Münchner Stiglmaierplatz gesehen – 2022 fanden Forstarbeiter ihre Knochen in einer abgelegenen Felsspalte in einem Wald bei Kipfenberg im Landkreis Eichstätt.

Jetzt startet die Polizei eine neue Plakataktion in der Region und bittet erneut die Bevölkerung um Hinweise. "Wir hoffen, dass jemand durch die Bilder etwas erkennt – vielleicht sogar die auffällige Decke, die neben der Leiche gefunden wurde", sagt Armin Ritterswürden, der das Kommissariat 11 im Polizeipräsidium München leitet.

Spurensuche mit neuem Plakat

Auf dem neuen Plakat zu sehen: Neben einem Foto von Sonja Engelbrecht und Bildern des Fundorts eine auffällige schwarz-blaue Decke mit Pflanzenmuster und dem Motiv eines sich umarmenden Paares. "Diese Decke ist Massenware, aber dennoch sehr einprägsam. Wir hoffen, dass sie jemand wiedererkennt", sagt Ritterwürden.

Neben der Decke wurden bei den sterblichen Überresten auch Müllsäcke und Planen gefunden – möglicherweise Spuren auf einen Täter, der 1995 gebaut oder renoviert hat – beruflich oder privat.