30 Jahre "Rock im Park": Festival der Superlative startet

Die ersten Fans sind schon heute angekommen und haben ihre Zelte rund um das Festivalgelände beim Dutzendteich aufgeschlagen. An den drei Festivaltagen werden 88.500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit werden auf dem Gelände mehr Menschen sein als die Stadt Bamberg Einwohner hat, sagt Matthias Adolph, Pressesprecher von "Rock im Park" – ein riesiger logistischer Aufwand.

Superlative bei "Rock im Park"

Auch sonst wartet das Festival mit Superlativen auf: Zwölf Kilometer Kabel wurden bei den Bühnen verlegt und 32 Kilometer Bauzäune am Gelände aufgestellt. 40.000 Quadratmeter Fläche vor den Bühnen müssen Arbeiter mit weißen Platten abdecken, damit der Rasen nicht beschädigt wird.

Außerdem werden an den drei Festivaltagen 1.100 Sanitäter von BRK, ASB, Maltesern, DLRG und Johannitern im Einsatz sein. Erstmals wollen sie bei so einem Groß-Event Telemedizin ausprobieren. In Situationen, die medizinisch nicht kritisch sind, könne in den Erste-Hilfe-Stationen ein Arzt virtuell zugeschaltet werden.

Seltener Blick hinter die Kulissen – in die Künstler-Kabinen

Am Freitag beginnt das Festival. Zum Jubiläum spielen 100 Bands auf vier Bühnen – darunter Slipknot, Korn und Bring Me the Horizon. Vorab gab "Rock im Park" einen Einblick in die Künstler-Kabinen. Im Stadion und in der Arena bereiten sich die Musiker auf ihren Auftritt vor. Nur die Headliner sind exklusiver untergebracht. Beliebt seien die Logen im Stadion mit Blick nach draußen, so der Sprecher von "Rock im Park".