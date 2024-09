29.09.2024, 12:28 Uhr Audiobeitrag

30 Jahre Rettungshubschrauber in Regensburg – 32.000 Einsätze

Seit 30 Jahren hebt am Regensburger Uniklinikum ein Rettungshubschrauber ab, um Patienten in der Oberpfalz, in Niederbayern und Oberbayern rund um die Uhr zu helfen. Am Wochenende wurde das Jubiläum von "Christoph Regensburg" gefeiert.

Von Marcel Kehrer