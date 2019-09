30 Jahre Mauerfall: Nachbarlandkreise bekräftigen Partnerschaft

Anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren wollen die Nachbarlandkreise Kronach in Oberfranken und Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen ihren 1990 geschlossenen Partnerschaftsvertrag bekräftigen. Darauf haben sich Kronachs Landrat Klaus Löffler (CSU), sein Amtskollege Marko Wolfram (SPD) und die Bürgermeister von Ludwigsstadt und Probstzella bei einem Gespräch geeinigt, heißt es aktuell aus dem Landratsamt in Kronach.

Feierlichkeiten mit speziellem Motto

Unter dem Motto "Es wächst weiter zusammen, was zusammen gehört“ werden am 12. November die Feierlichkeiten in Ludwigsstadt und Probstzella stattfinden. Am Festakt in Probstzella, bei dem beide Landräte die Bekräftigung unterschreiben werden, nehmen auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) teil.