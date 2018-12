30 Jahre Krippenweg in Marktredwitz

Der Marktredwitzer Krippenweg im Landkreis Wunsiedel feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Im Stadtgebiet und den Marktredwitzer Ortsteilen öffnen die "Kripperer" jeden Tag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr ihre Türen und Häuser und zeigen Besuchern bis zum 6. Januar ihre Krippen.

Mit dem Bus auf dem Krippenweg unterwegs

Mit Voranmeldung bei der Tourist-Info in Marktredwitz kann man den Weg von Krippe zu Krippe mit dem Bus zurücklegen. 24 Stationen hat der Krippenweg in diesem Jahr. Neben den Krippen in privaten Häusern sind auch Krippen im historischen Rathaus oder in einem Einkaufszentrum dabei. Außerdem werden Stadt-und Krippenführungen zu Fuß angeboten. Jeder Besucher kann auch auf eigene Faust losziehen.

Besondere Krippen in Marktredwitz

Oft nehmen die Marktredwitzer Landschaftskrippen die Größe eines ganzen Zimmers ein. Sie beinhalten hunderte kunstvoll gestalteter Figuren und zeigen nicht nur die heilige Familie an der Krippe im Stall, sondern auch Menschen beim Arbeiten oder beim Feiern. Mit Hilfe von Steinen, Wurzeln und Moos sind ganze Landschaften gestaltet. Dabei gleicht keine Krippe der anderen.

Krippen im Egerland-Museum

Auch das Egerland-Museum stellt derzeit historische Krippenfiguren aus Marktredwitz und Böhmen aus. Manche der Ausstellungsstücke sind mehr als 150 Jahre alt. Besonders sehenswert ist eine Landschaftskrippe aus dem Bestand der Diözese Regensburg. Eine weitere Rarität ist eine vier Meter breite originale Papierkrippe aus Ostböhmen.

Krippen als Tradition in Marktredwitz

Die Krippenkunst in Marktredwitz hat eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Töpfermeister hatten im Markt Redwitz Krippenfiguren aus Ton modelliert und die dann gebrannten Exemplare mit Farbe bunt bemalt. Die Krippe, die bisher nur einen kleinen Platz unter dem Christbaum beanspruchte, wurde immer größer. Landschaftskrippen in der Größenordnung von bis zu 40 Quadratmetern waren und sind kein Einzelfall mehr.