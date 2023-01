30 Jahre Intensivtransporthubschrauber "Christoph Nürnberg"

Die Zeit drängt, wenn die Rotoren des Intensivtransporthubschraubers (ITH) Christoph Nürnberg in Schwung geraten, wenn Intensivpatienten bei Bedarf von einem Krankenhaus ins andere geflogen werden müssen. Am 1. Januar feiert dieser Transporthubschrauber sein 30-jähriges Jubiläum. 1993 wurde die Station mit Christoph Nürnberg gegründet.

Abwechslungsreiche und sinnvolle Arbeit

Von Beginn dabei ist Pilot Thomas Münsterer: "Mit einer Bell 412 sind wir damals gestartet und natürlich hat sich in den 30 Jahren eine Menge verändert." So waren die Instrumente der Bell noch analog, erinnert sich der 61-jährige Münsterer: "Heute fliegen wir eine H145. Einen hoch technologischen Hubschrauber, der alles selbst könnte.“ Obwohl Thomas Münsterer schon so lange dabei ist, mache er diesen Job nach wie vor sehr, sehr gerne. "Unsere Arbeit ist sinnvoll und äußerst abwechslungsreich. Wir fliegen auch schon mal bis nach Dresden oder Hannover."

Mehr als 1.000 Einsätze für Christoph Nürnberg allein 2022

Steigende Einsatzzahlen belegten, wie wichtig die Arbeit des ITHs sei, so Münsterer: Allein im Jahr 2022 kam der Helikopter vom Typ H145 laut DRF Luftrettung auf rund 1.050 Einsätze. Darunter war auch ein Flug kürzlich im Dezember, den Stationsleiter Wilhelm Pfitzinger für sich und seine medizinische Crew als besonders anspruchsvoll empfand: "Wir hatten weitflächigen Nebel, der Patient hatte eine Vergiftung, die in München behandelt werden musste. Dieser Flug war für uns alle eine Herausforderung, die wir zusammen bewältigt haben.“

Rund um die Uhr in der Luft

Gerade bei eingeschränkten Sichtverhältnissen und in der Nacht kommt der Christoph Nürnberg zum Einsatz. Denn da vor allem Patienten in kritischen Situationen nicht nur tagsüber von einer Klinik in eine andere transportiert werden können, ist Christoph Nürnberg rund um die Uhr in der Luft. Zudem ergänzt er den zweiten DRF-Hubschrauber, der am Nürnberger Flughafen stationiert ist: Christoph 27. Der Rettungshubschrauber Christoph 27 ist täglich von 7.00 Uhr morgens bis Sonnenuntergang vorrangig für Notfälle einsatzbereit. Ist Christoph 27 im Einsatz, wird sein "Kollege" Christoph Nürnberg tagsüber, aber auch nachts, unterstützend in der Notfallrettung eingesetzt, um beispielsweise Verletzte nach einem Verkehrsunfall medizinisch versorgen zu können und bei Bedarf vom Unfallort in eine geeignete Klinik der Maximalversorgung zu bringen.

Bemerkenswerte Weiterentwicklung der medizinischen Ausstattung

Auch der 56-jährige Notarzt Dr. Bernd Landsleitner war schon in der Anfangszeit von Christoph Nürnberg dabei, damals als Rettungsassistent. Für ihn ist im Rückblick die Weiterentwicklung der Medizintechnik am beeindruckendsten: "Die Verlegung eines künstlich beatmeten Intensivpatienten erforderte damals eine Spezialtrage an der ein Beatmungsgerät sowie Sauerstoff- und Druckluftflaschen verbaut waren. Zum Anheben brauchte es mindestens vier, besser sechs Personen. Heute verwenden wir Intensivrespiratoren in der Größe eines Toasters, die viel mehr können als die Geräte von damals", so der Mediziner. "Damit ist es heute möglich, schwerkranke Patienten mit komplexen Krankheitsbildern mit dem Hubschrauber zu verlegen, die früher als 'nicht transportfähig' galten."

Heute verfügt Christoph Nürnberg über taschenrechnergroße Sonografie- und Blutgaslaborgeräte und eine Atemwegssicherung mittels Videotechnologie. "Das hätten wir vor 30 Jahren nur an Bord des Raumschiff Enterprise gesucht – heute gehört es zur Standardausstattung unserer Rettungshubschrauber!"

Zum 30-jährigen Jubiläum sollen übrigens keine Sektkorken knallen. "Wenn das Einsatzaufkommen es zulässt, wird die diensthabende Crew abends zusammen kochen", sagt Stationsleiter Wilhelm Pfitzinger.