30.06.2020, 13:35 Uhr

30 Jahre im Nürnberger Tiergarten: "Ära Mägdefrau" geht zu Ende

Nach fast 30 Jahren Dienstzeit geht der stellvertretende Direktor und zoologische Leiter des Nürnberg Tiergartens, Helmut Mägdefrau, in den Ruhestand. Am Dienstag übergab er symbolisch den Stab an seinen Nachfolger.