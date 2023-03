30 Jahre im Amt: Bayerns dienstältester Landrat hört auf

Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Roth. Auf dem Programm stehen unter anderem Ehrungen, der Jahresbericht und ein Vortrag über die richtige Wassernutzung im Hausgarten. Im Speisesaal des Gasthauses im Allersberger Ortsteil Ebenried sitzen mehrere Dutzend Vereinsmitglieder. Mittendrin: der langjährige Landrat Herbert Eckstein (SPD). Es ist einer seiner letzten Termine, bevor er am 31. März in den Ruhestand wechselt.

Eckstein: Ein Landrat muss zuhören können

In den vergangenen drei Jahrzehnten war er auf unzähligen solcher Veranstaltungen – Feuerwehrfesten, Kleintierzuchtvereinen, Bauern-Stammtischen. Nicht nur, weil man das von ihm als Landrat erwartete. Sondern auch, weil er es einfach wollte, erzählt er. Und weil das dabei half, seinen Job zu machen.

"Man muss die Leute mögen", antwortet er auf die Frage danach, was seiner Meinung nach einen guten Landrat ausmacht. "Das Wichtigste ist: Draußen bei den Leuten unterwegs sein. Nicht immer bei den Großkopferten hocken, sondern bei den anderen", sagt er. "Zuhören und auch eine Meinung haben", das sei die Devise. Denn: Er sei gerne ein Politiker mit Kante - als gänzlich ohne.

Sind Schiris die besseren Politiker?

Herbert Eckstein ist mittlerweile der dienstälteste Landrat Bayerns. Als er im Oktober 1993 gewählt wird, ist er gerade einmal 37 Jahre alt. Zuvor war er im Landtag und im Kreisrat. Landrat zu werden stand nicht an oberster Stelle seines politischen Wunschzettels, heißt es. Noch früher hat er sich in der Jugendarbeit und als Fußball-Schiedsrichter engagiert. Gerade die Lektionen, die er vom Sportplatz mitgenommen hatte, haben ihm bei der Ausführung seines Amts geholfen, erzählt der heute 67 Jahre alte Politiker. "Als Schiedsrichter hab ich eines gelernt: Du musst halt am Schluss doch allein entscheiden. Du siehst es aus dem Blickwinkel und dann musst du pfeifen", sagt er.

Schwere Entscheidungen

Und pfeifen beziehungsweise entscheiden musste er oft – auch wenn es manchmal schwierig war. Eine der härteren Entscheidungen war zum Beispiel, die sechs kleinen Krankenhäuser, die es früher mal im Landkreis gab, zu schließen. Stattdessen sollte ein größeres und breiter aufgestelltes Kreiskrankenhaus in Roth eröffnet werden – ein damals sehr umstrittener Plan, den Landrat Eckstein aber letztendlich doch durchsetzen konnte.

Ein anderes Beispiel ist die Energieberatungsagentur des Landkreises, die er 1995 durchgesetzt hatte. "Da war Energie noch kein Thema. Und wenn ich heute sehe, wie groß der Bedarf ist, waren wir der Zeit im Endeffekt voraus", sagt der 67-Jährige. Auch heute noch bezeichnet er dieses Vorhaben als seinen "größten Erfolg".

Landrat wäre nichts ohne sein Team

Natürlich hat er das nicht alleine geschafft. Immer wieder lobt Herbert Eckstein auch sein Team im Landratsamt. "Ohne die würde der Landkreise heute so nicht dastehen. Aber die haben auch eins gewusst: Auf den Herbert Eckstein können sie sich verlassen. Der ist zwar manchmal ein bisschen deutlich [...] und der hat auch eine Meinung. Aber wenn er steht, dann steht er. Und in schwierigsten Situationen war das Landratsamt geschlossen gestanden."

Der omnipräsente Eckstein

Einer, der all die Jahre bei ihm war, ist Walter Schnell (Freie Wähler), seines Zeichens ehemaliger Bürgermeister von Kammerstein und stellvertretender Landrat. Auch er lobt die Weitsicht von Herbert Eckstein: "Er war ein Vordenker, er hat Dinge in Bewegung gebracht, er hat Dinge angestoßen, wo andere noch nicht dran dachten oder es erst jetzt erkennen". Doch was Eckstein vor allem auszeichne, sei seine Liebe zum Landkreis Roth. "Es gab keine Veranstaltung im Landkreis, wo nicht der Herbert Eckstein anwesend war. Der Landkreis, das war seine Familie", so Schnell.

Das ist auch so eine Sache, die den Landrat auszeichnet: Wer sich im Landkreis umhört, der hört immer wieder mal, wie Menschen von ihm als "der Herbert" sprechen – der Vorname genügt oft schon. Und das funktioniert auch andersrum: Herbert Eckstein ist bekannt dafür, sehr viele Menschen in "seinem" Landkreis zu kennen und auch zu erkennen. "Es ist wirklich phänomenal. Wir haben 130.000 Bürger. Ich sag mal, die Hälfte der Bürger, die kennt er mit dem Namen", lobt Walter Schnell.

Schwieriger, emotionaler Abschied

Die letzten Tage bis zu seinem Ruhestand verbringt der 67-Jährige Herbert Eckstein vor allem mit dem Aussortieren von Akten in dem Büro, das er quasi seit 30 Jahren bewohnt. Er räumt ein, dass ihm das ziemlich schwerfällt und sagt auch, dass er versucht, nicht jedes Dokument zu lesen, das er in die Hand nimmt. Auch wenn es kein leichter Abschied von seinem Amt ist, hat er ein gutes Gefühl. Der Landkreis stehe gut da, sagt er.

Für seinen Ruhestand hat er noch keine großen Pläne, sagt er. Lesen. Ein bisschen im Garten sein. Und auch zum Obst- und Gartenbauverein und anderen Veranstaltungen wird er wieder kommen. Aber nicht weil er muss. Sondern weil er immer noch will.