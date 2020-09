30 Jahre Hospiz-Verein Regensburg

Konzerte, Vorträge, viele Besucher und darunter auch der ein oder andere prominente Gast. Das war der eigentliche Plan zur 30-jährigen Jubiläumsfeier des Hospiz-Vereins Regensburg. Doch Corona macht auch ihnen einen Strich durch die Rechnung. Feiern möchten sie trotzdem, nur dieses Jahr auf eine etwas andere Art, die laut den Veranstaltern für mindestens genauso viel Aufmerksamkeit sorgen wird.

Flashmob in der Regensburger Altstadt

"Wir haben eine Art Flashmob über die gesamte Altstadt geplant. Dabei wollen wir die Öffentlichkeit in Gespräche verwickeln und auf uns aufmerksam machen", so Manfred Beer, der 1. Vorsitzende des Hospiz-Vereins. Am Samstagvormittag, den 26. September, sind in der Regensburg Innenstadt kurze Aktionen geplant, die nacheinander an vier verschiedenen Orten stattfinden sollen. Laut dem Verein ist es das Ziel dieser Aktionen, die Aufmerksamkeit auf den Verein zu lenken.

Feier für die gesamte Öffentlichkeit

Die Feier soll sich laut Manfred Beer an die gesamte Öffentlichkeit richten. Im Anschluss an die Flashmobs, soll es außerdem eine Ausstellung in der Neupfarrkirche geben, die die Arbeit des Vereins darstellen soll.

Bedauern über abgesagte Feier, aber auch Zuversicht

Die Mitglieder des Vereins finden es dennoch schade, dass die Jubiläumsfeier abgesagt werden musste. Mit der Planung haben sie schon letztes Jahr begonnen. Es waren Bischöfe geladen, Räume gebucht und Konzerte geplant. "Es ist zwar schmerzlich das abzusagen, aber die jetzige Variante ist vielleicht sogar besser, denn wir können einfach mal direkt in das Volk gehen sozusagen und zeigen wer wir sind und was wir machen. Natürlich immer unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften", so Manfred Beer.

Ursprung des Vereins in München

Seinen Ursprung fand der Hospiz-Verein Regensburg 1988 als Arbeitskreis in München. Eine Handvoll Frauen brachte dann die Hospiz-Idee nach Regensburg. 1990 wurde der Verein dann von Frauen gegründet und in den darauffolgenden Jahren aufgebaut. "Von zehn bis zwanzig Mitgliedern zu Beginn sind wir nun bei 750 Mitgliedern angekommen", berichtet der 1. Vorsitzende Manfred Beer.

8.000 ehrenamtliche Stunden jedes Jahr

Laut Angaben des Vereins leisten die Mitglieder rund 8.000 ehrenamtliche Stunden in der Sterbebegleitung und das jedes Jahr. "Unsere Aufgaben sind, Schwerstkranke und Sterbende auf dem letzten Weg ihres Lebens zu begleiten. Wir bieten den Menschen das, was sie auf ihrer letzten Wegstrecke brauchen: wir reden mit Ihnen und nehmen uns Zeit", betont Beer.

Aufklärung an Schulen

Außerdem nimmt sich der Verein auch den trauernden Angehörigen sowie der Aufklärung von Kindern an. Mitglieder des Hospiz-Vereins gehen in die Schulen und bringen den Kindern das schwierige Thema "Sterben und Trauern" näher.