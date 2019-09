30 Jahre Grenzöffnung: Zentrale Veranstaltung in Hof geplant

In Hof soll am 9. November eine der zentralen Bürger-Veranstaltungen der Bundesregierung zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung stattfinden. Entsprechende Informationen des BR bestätigte die zuständige Veranstaltungsagentur. Demnach ist Hof der größte von insgesamt vier Standorten entlang der ehemaligen Grenze, aus denen live über die Internetseite "unsere geschichte" Gesprächsrunden mit Zeitzeugen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur übertragen werden.

Wiedervereinigung nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen

Voraussichtlich komme zu diesem Bürger-Gespräch auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach Hof, erklärte auf BR-Anfrage eine Sprecherin der Agentur fischerappelt, die von der Bundesregierung mit dem Konzept beauftragt wurde. Eine endgültige Zusage Seehofers gibt es aber wohl noch nicht. Mit dem Motto "Unsere Geschichte schreibt Zukunft" wolle die Bundesregierung ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die deutsche Einheit ein Prozess sei, der nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen sei, so eine Agentur-Sprecherin.

Bürger können Videos von ihren Wendeerlebnissen hochladen

Deshalb sollen die Menschen in ganz Deutschland bereits im Vorfeld des 9. November eingebunden werden. Auf der Internet-Seite "unseregeschichte.bund.de" soll jeder seine persönlichen Erlebnisse und Gedanken zum 9. November 1989 als Video hochladen können. Allerdings wird diese Internet-Seite erst vier Wochen vor dem Jahrestag freigeschaltet – am 9. Oktober.

30 Orte stehen für 30 Jahre Wiedervereinigung

Neben Hof sind am 9. November drei weitere Live-Bürger-Veranstaltungen in Geisa (Thüringen), Böckwitz/Zicherie (Sachsen-Anhalt /Niedersachsen) und Ratzeburg (Schleswig-Holstein) geplant. Dazu kommen noch Reportagen aus 26 weiteren Orten der Grenzregion – somit stehen 30 Orte für 30 Jahre Grenzöffnung. Von diesen Live-Veranstaltungen werde auch eine Verbindung zum Festakt in Berlin aufgebaut, heißt es.