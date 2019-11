30 Jahre Grenzöffnung - was denken junge Tschechen darüber?

30 Jahre ist der Fall des Eisernen Vorhangs her - auch zwischen Bayern und Tschechien öffneten sich die Schlagbäume. Heute ist die Fahrt über die Grenze ganz normal, egal ob zum Einkaufen oder zum Arbeiten. Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den Ländern werden immer enger. Aber wie viel wissen wir wirklich von unseren Nachbarn - zum Beispiel was junge Tschechen heute über die Grenzöffnung denken, die Generation also, die erst danach zur Welt kam?

Grenzöffnung schafft Möglichkeiten für junge Leute

In der Jugendbildungsstätte Waldmünchen machen bayerische und tschechische Schulklassen ein Kennenlernspiel: Apfel, Birne, Pflaume in beiden Sprachen. Eine der Betreuerinnen ist die 27 Jahre alte Juristin Veronika Durasová. Bereits als Studentin engagierte sie sich zwischendurch in der Jugendarbeit in Waldmünchen. Für sie ist die Grenzöffnung sehr wichtig. Das habe ihr die Möglichkeit gegeben, in Deutschland zu studieren. "Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich nicht frei über die Grenze fahren kann", sagt Durasová dem Bayerischen Rundfunk.

Noch immer altes Denken: "stillhalten, lieber nicht auffallen"

Allerdings wirkt die Zeit der Teilung nach, findet die 29-jährige Kristýna Soukalova. Die 29-Jährige organisiert Jugendbegegnungen. Damit soll auch einem alten Denken entgegengewirkt werden. Denn Eltern oder Lehrer geben den Kindern oft noch die alten Rezepte mit: "stillhalten, lieber nicht auffallen". Jetzt sei man zwar frei, sagt Soukalova. Die Erziehung ging aber in eine andere Richtung. Für die Eltern sei nämlich noch streng entschieden worden. Das geben sie noch an ihre Kinder weiter. Kristýna Soukalova versucht in ihren Seminaren, tschechischen Jugendlichen klar zu machen, dass in der Freiheit eine große Chance liegt.

Tschechische Gesellschaft im Umgang mit Freiheit zweigeteilt

Der Umgang mit der Freiheit sei nicht ganz leicht, sagt Teresa Bekounkova. Die Gesellschaft in Tschechien sei in dieser Frage nämlich komplett zweigeteilt. Manche könnten zwar schon frei leben und die Möglichkeiten nutzen, die sie haben. Andere seien aber auch mit dem alten Zustand, also mit dem Eisernem Vorhang, zufrieden gewesen, sagt Bekounkova.

Wenig Interesse an Politik

Europa zum Beispiel sehen viele Tschechen skeptisch, obwohl das Land seit 2004 dazu gehört. Die Tschechen interessierten sich nicht sehr für die aktuelle Politik, so Bekounkova. Ein Teil der Menschen sei enttäuscht, für sie ist die Europäische Union nur ein abstraktes Gebilde.

Die Vorteile der EU nehmen, die Nachteile nicht, das sei leider oft die Einstellung in ihrem Land, kritisiert Veronika Durasova. Gerade wenn es um Flüchtlinge geht, sei das extrem. Viele hätten einfach gedacht, dass man die Grenzen schließt und niemand rein kann. Gleichzeitig wollen die Leute aber die Möglichkeit haben, das Land jederzeit zu verlassen. Das kritisiert Durasova: "Wenn man etwas bekommt, dann muss man auch etwas geben."

Mehr Interesse bei Tschechen als bei Deutschen?

Auch 30 Jahre nach der Grenzöffnung gäbe es also viel zu diskutieren zwischen Deutschen und Tschechen. Aber das lässt sich sogar schwerer realisieren als früher, sagt Jürgen Riedl von der Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Man merke großes Interesse der Tschechen. Umgekehrt sei das Interesse der Deutschen aber nicht so groß. Wenn man bedenke, wie nah uns Tschechien ist, sei das schade, sagt Riedl. Momentan seien zum Beispiel Begegnungen mit skandinavischen Ländern gefragt, auch wenn die nun wirklich nicht vor der bayerischen Haustür liegen.