30 Jahre Grenzöffnung: Trabi-Konvoi und Konzert zum Jubiläum

Umfangreiche Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung in der Region Hof – unter anderem mit einem Trabi-Konvoi, einem symbolischem Mauerdurchbruch, Gesprächsrunden und einem kostenlosen Konzert von Sänger Tim Bendzko.

Mehrere Minister und Zeitzeugen geben sich heute in Hof und um Hof herum die Klinke in die Hand. In dem geteilten Dorf Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze durchbrechen um 16 Uhr Jugendfeuerwehren aus Ost- und West-Mödlareuth das Grenztor der symbolischen Mauer, die Anfang der Woche aufgebaut wurde.

Viele Trabis und ein Fußballspiel

Auf ein Zeichen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hin fährt dann ein Trabi-Konvoi von Ost nach West. Das Bayerische Fernsehen berichtet live aus Mödlareuth von 13.30 bis 17.00 Uhr - mit Schalten nach Berlin und zum 3. Liga-Fußballspiel Hallescher FC gegen den TSV 1860 München.

Reiner Calmund zu Gast in Hof

In Hof lädt das Bundesinnenministerium ab 17 Uhr zum "längsten Gespräch Deutschlands". Die oberfränkische Stadt ist dabei Austragungsort des ersten Teils einer abendfüllenden Veranstaltungsserie, bei der entlang der ehemals 1.400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze Menschen unter dem Motto "Unsere Geschichte schreibt Zukunft" miteinander ins Gespräch kommen sollen.

Dazu werden in Hof als Zeitzeugen unter anderem der frühere Fußball-Manager Reiner Calmund erwartet, der unmittelbar nach dem Mauerfall die ersten DDR-Fußballer verpflichtete, sowie die Autorin Anne Hahn. Sie war nach einem missglückten Fluchtversuch verurteilt worden und erlebte den Mauerfall am 9. November 1989 hinter Gefängnismauern des SED-Regimes. Moderiert wird diese Gesprächsrunde von Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers und Moderator Marco Schreyl.

Tim Bendzko gibt kostenloses Konzert

Zum Grenzöffnungs-Fest des Bundesinnenministers gehört in Hof auch ein kostenloser Auftritt des Sängers Tim Bendzko. Die gesamte Veranstaltung wird aus Hof und den anderen beteiligten Grenzorten ab 18.53 Uhr live im Internet übertragen – zu diesem Zeitpunkt hatte vor 30 Jahren der damalige DDR-Informationswesen-Sekretär Günter Schabowski die Grenzöffnung bekannt gegeben.

Politiker reisen weiter nach Plauen

Eröffnet wird die Veranstaltung um 17.30 Uhr von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) – der dann kurz darauf zusammen mit dem Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung in Hofs sächsische Partnerstadt Plauen fährt. Während die beiden Partnerstädte diesen Festakt mit Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Bayerns ehemaligem Landesvater Günther Beckstein (CSU) bereits seit fast einem Jahr vorbereitet haben, begannen die Planungen des Bundesinnenministeriums für Hof erst Mitte August.

Innenministerium vergisst das Jubiläum

Im Frühjahr war bekannt geworden, dass in Seehofers Ministerium das Doppeljubiläum 30 Jahre Mauerfall und 30 Jahre Wiedervereinigung übersehen worden war. Kurzfristig mussten vom Bundesfinanzministerium 61 Millionen Euro für die Feierlichkeiten an außerplanmäßigen Ausgaben genehmigt werden.