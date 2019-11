30 Jahre Grenzöffnung: Das denken Tschechen heutzutage darüber

Jugendbildungsstätte Waldmünchen - bayerische und tschechische Schulklassen machen ein Kennenlernspiel: Apfel, Birne, Pflaume in beiden Sprachen. Eine der Betreuerinnen ist Veronika Durasová, 27 Jahre, fertige Juristin. Schon als Studentin hat sie zwischendurch in Waldmünchen Jugendarbeit gemacht.

"Ich denke, die Grenzöffnung ist wirklich sehr wichtig. Für mich war es dann auch die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nicht frei über die Grenze zu fahren." Veronika Durasová, Juristin

Freiheit ist eine Riesenchance

Eiserner Vorhang, totale Abschottung - das war vorbei , als Veronika Durasová geboren wurde. Aber die Zeit wirkt nach, findet die 29-jährige Kristýna Šoukalová, die Jugendbegegnungen organisiert. Denn Eltern oder Lehrer geben oft noch die "alten Rezepte" mit. Zum Beispiel: stillhalten und lieber nicht auffallen. "Die Geschichte hat sich so entwickelt, dass wir jetzt frei entscheiden dürfen. Aber wir wurden nicht so erzogen", sagt Šoukalová.

Sie versucht in ihrem Seminaren, tschechischen Jugendlichen klar zu machen, dass Freiheit eine Riesenchance ist. Nicht ganz leicht, findet Tereza Behounková, 23 Jahre alt und Jurastudentin in Prag. Denn die Gesellschaft in Tschechien sei da komplett zweigeteilt.

"Manche können hier frei leben. Sie nutzen die Chancen die sie jetzt haben. Manche waren zufrieden mit dem alten Zustand. Jetzt ist alles frei, aber auch unsicher." Tereza Behounková, Jurastudentin

"Wenn man etwas bekommt, muss man etwas geben"

Europa zum Beispiel sehen viele Tschechen skeptisch, obwohl das Land seit 2004 dazu gehört. Die Vorteile der EU nehmen, die Nachteile nicht - das sei leider oft die Einstellung in ihrem Land, kritisiert Veronika Durasová. Gerade beim Flüchtlingsthema sei das extrem. "Die Tschechen haben gedacht, wenn wir die Grenzen einfach schließen, dann kann niemand ohne Kontrolle herein. Sie selber wollen aber auch raus. Ich denke, wenn man etwas bekommt, dann muss man auch etwas geben", sagt Durasová.

Auch 30 Jahre nach der Grenzöffnung gäbe es viel zu diskutieren zwischen Deutschen und Tschechen. Aber das lässt sich sogar schwerer realisieren als früher, sagt Jürgen Riedl von der Jugendbildungsstätte Waldmünchen

"Ich merke schon, dass großes Interesse von den Tschechen besteht, merke aber auch, dass das Interesse von den Deutschen nicht so da ist. Wir sind immer auf der Suche nach Teilnehmern. Das ist schade, denn es ist ja das uns nächste Land, wenn ich an die Region Regensburg-Pilsen denke." Jürgen Riedl, Jugendbildungsstätte Waldmünchen