30 Jahre Fastnacht in Franken mit Peter Kuhn

30 Jahre – kein Grund für einen echten Narren zu feiern. Erst für das 33-Jährige plant Peter Kuhn ein Fest. Auch heuer hat er für die Fastnacht in Franken ein Narrenspiel vorbereitet. Auf der Bühne spielt er dabei einen Chefredakteur und zeigt sich und andere Fastnachtsgrößen, wie sie bislang keiner kennt. Mehr will er nicht verraten, nur so viel: Ines Procter, Sebastian Reich und Michl Müller gehören zu seiner Redaktion beim närrischen Singspiel.

Till, Transvestit und Weihnachtsmann

Die politische gereimte Rede ist ihm wichtig. "Sie ist das Herz der Fastnacht", meint der Jubilar. Seine erste Rolle als Till von 1992 ist ihm noch in guter Erinnerung. Er fühlte sich damals sehr unsicher und hatte Respekt vor der großen Fernsehmannschaft. Der Regisseur wollte seine Rede einkürzen. Sitzungspräsident Hans Joachim Schumacher setzte sich durch, bezeichnete Kuhns Rede als Kunstwerk. "Und das gilt bis heute so", erzählt Peter Kuhn und strahlt dabei. Die aktuelle Rede gefällt ihm stets am besten, dass sei aber jedes Jahr so. Rückblickend erinnert er sich gerne an sein Auftritt 1993 unter dem Motto "Dringende Bedürfnisse" – der Gang auf eine Öffentliche Toilette. Als Transvestit griff er dann 2002 das legendäre Zitat von Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit auf: "Ich bin schwul, und das ist auch gut so."

Peter Kuhn – "Gewissen der Fastnacht"

In das Kostüm des Weihnachtsmannes würde er nicht mehr schlüpfen. Doch seine Reden seien wie Kinder, "eigentlich mag ich sie alle" – resümiert Peter Kuhn. Viele sehen ihn als "Gewissen der Fastnacht", da er Wert auf Anstand und Moral legt. "Tiefgang tut der Fastnacht gut", meint Peter Kuhn. Er selbst sieht sich als Vertreter der klassischen Fastnacht, mit einer gereimten politischen Bütt. Fastnacht ist auch mal Kokolores, aber keine Comedy, das ist Kuhn wichtig.

Kuhn macht sich stark für den Nachwuchs

Jugendarbeit ist dem 59-jährigen wichtig. Deshalb schreibt er Reden für junge Talente. Auch der Nachwuchs im Autorenbereich ist ihm ein Herzensanliegen. Als Erzieher arbeitete er lange Zeit in einer Jugendhilfeeinrichtung. Aktuell kümmert sich Peter Kuhn um den Datenschutz. Die Fastnacht bedeutet für ihn einen schönen Ausgleich.

Seine närrische Wiege steht bei der Schwarzen 11 in Schweinfurt. Viele Sitzungen mussten in dieser Session ausfallen. In Schweinfurt hat die Schwarze 11 daran festgehalten. Das Hygienekonzept habe funktioniert und das Publikum war sehr dankbar. Er freut sich auf die anstehende Fernsehsitzung in Veitshöchheim und ist gespannt, wie sein Narrenspiel und seine Rede ankommen werden.