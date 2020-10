30 Jahre Deutsche Einheit: "Tag der Demokratie" in Mödlareuth

Der 3. Oktober ist eigentlich einer der besucherstärksten Tage im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth. Doch coronabedingt ist der 30. Jahrestag der Einheit im Deutsch-Deutschen Museum eingeschränkt. Im gesamten Museum und damit auch im Außenbereich ist der Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Statt eines großen Fests steht ein "Tag der Demokratie" an – unter anderem mit Aktionen von Jugendverbänden und kirchlichen Gruppen.

Festgottesdienst mit Menschen aus Ost- und Westmödlareuth

Am Samstagvormittag (03.10.20, 09.30 Uhr) feiern die Mödlareuther aus dem Ost- und West-Teil in der Dorfmitte einen Festgottesdienst zur Wiedervereinigung. Das Deutsch-Deutsche Museum mit der Originalmauer am Originalschauplatz der innerdeutschen Grenze ist von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Allerdings müssen sich die Besucher auf Wartezeiten einstellen. Es sind in den Museumsräumen nur 70 Personen gleichzeitig zugelassen, im Außengelände nur 200. Außerdem werden die Kontaktdaten aller Besucher erfasst, teilt das Museum mit.

Museum mit Sonderausstellungen zur deutschen Teilung

Angeboten werden drei Sonderausstellungen, die verschiedene Aspekte der deutschen Teilung in dem als "Little Berlin" weltbekannten Dorf und der Grenzregion beleuchten. Jugendverbände und kirchliche Gruppen informieren über Demokratie-Projekte und bieten Mitmach-Aktionen an. Außerdem berät die Stasi-Unterlagen-Behörde zur Einsicht der persönlichen Stasi-Akten. Und die Landeszentrale für politische Bildung präsentiert die neue "Grenzland-App".

Parteien feiern online und vor Ort

Am 3. Oktober wählen bewusst auch Parteien das ehemals geteilte Dorf als Veranstaltungsort. Normalerweise kommen zum Deutschlandfest der CSU mehrerer tausend Menschen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie hat die CSU das Fest erstmals vom großen Zelt in Mödlareuth ins Internet verlegt. Die AfD und die Satirepartei "Die Partei" haben Versammlungen vor Ort in Mödlareuth angemeldet.