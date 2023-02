30 Jahre deutsch-tschechische Kooperation

Vertreter der drei zugehörigen Arbeitsgemeinschaften aus Sachsen, Bayern und Tschechien trafen sich am 3. Februar 1993 im tschechischen Eger, um die Gründung der gemeinsamen Organisation zu beschließen. Hauptziel der Euregio Egrensis ist es damals wie heute, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Vorurteile und Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber dem Nachbarland abzubauen.

Von Thüringen bis Oberfranken und die Oberpfalz

Heute erstreckt sich das Gebiet des Vereins vom Erzgebirge über den Osten Thüringens bis in den Landkreis Schwandorf. In Bayern sind jeweils die erste und zweite Reihe der Landkreise entlang der Grenze in Oberfranken und der Oberpfalz Teil des Euregio-Gebietes. Es umfasst insgesamt rund 17.000 Quadratkilometer und etwa zwei Millionen Einwohner.

Festakt im April geplant

Euregio Egrensis fördert und initiiert diverse deutsch-tschechische Kooperationen und Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Schüleraustausch, grenzüberschreitende Radwege oder spezielle Sprachkurse für Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatzkräfte, die auf beiden Seiten der Grenze tätig sind. Anlässlich des 30. Geburtstages soll es Ende April eine Festveranstaltung im tschechischen Eger geben, sagte Geschäftsführer Harald Ehm dem BR.