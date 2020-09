30 Jahre ADFC - Oberpfälzer Familie ist 30.000stes Mitglied

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bayern hat im August die Marke von 30.000 Mitgliedern überschritten - pünktlich zu seinem 30. Geburtstag. Bayern ist damit nach Nordrhein-Westfalen der zweitgrößte Landesverband im rund 200.000 Mitglieder zählenden ADFC – "holt aber auf", stellt der Club in einer Pressemitteilung fest. Das dreißigtausendste Mitglied im 30. Jahr des Bestehens ist für die Landesvorsitzende Bernadette Felsch "ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk".

Mehr Mitglieder durch Corona

In den wachsenden Mitgliederzahlen zeigt sich nach Felschs Worten auch, dass das Fahrrad im Zuge der Corona-Pandemie weiter an Bedeutung gewinnt. Nach ihren Worten sind viele Menschen beigetreten, weil sie die verkehrspolitische Arbeit des Clubs für bessere Radverkehrs-Bedingungen unterstützen möchten. "Und das wirkt auch: vor Ort, im Freistaat und auch in der Bundespolitik!", Landesvorsitzende Bernadette Felsch.

Familie aus Sulzbach-Rosenberg war Jubiläumsmitglied

Das Mitglied mit der Nummer 30.000 ist eine Familie aus der Oberpfalz, aus Sulzbach-Rosenberg. Mehr Fahrrad geht nicht: zwei Cargo-Bikes, drei Kinderräder, ein Mountainbike, ein Rennradl, ein Tandem - Kathrin Altmann, Markus Blaschek und ihre Kinder sagen: "Wir sind leidenschaftliche Radler". Ihr Auto haben sie vor ein paar Wochen verschrottet und sich bisher kein neues angeschafft, so ein Sprecher vom ADFC. Kathrin Altmann sei begeistert vom ADFC-Fahrradklima-Test und will ihn nutzen, um in Sulzbach-Rosenberg für mehr und bessere Fahrradinfrastruktur zu werben.

"Gemeinsam mit der Stadt, den Bürgerinnen und Bürger und dem ADFC können wir aus Sulzbach-Rosenberg bis 2030 eine fahrradfreundliche Kommune machen." Markus Blaschek aus Sulzbach-Rosenberg