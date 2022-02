30-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht

Ein 30-jähriger Mann soll zwischen Mai und November 2019 über Messenger-Dienste unter anderem ein 13-jähriges Mädchen zweimal dazu bestimmt zu haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Laut einem Gerichtssprecher scheiterte sein Versuch bei einer 11-Jährigen, ihm Nacktbilder von sich zu schicken. Am Landgericht Schweinfurt beginnt am Donnerstag der Prozess gegen den Mann – unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

18-Jähriger lässt Angeklagten auffliegen

Der Prozess am Schweinfurter Landgericht kann auch starten, weil ein 18-Jähriger die Handlungen des Angeklagten hat auffliegen lassen. Laut Anklage gab sich der 18-Jährige in einem Chat als neunjähriges Mädchen aus. Er soll sein Geschlecht und sein Alter falsch angegeben haben, weil er darüber offenbar Pädophile schnappen wollte. Der Angeklagte war den Ermittlern bereits ein halbes Jahr vor dem Chat-Versuch mit dem 18-Jährigen aufgefallen. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.