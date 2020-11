30-Jähriger soll Hortkinder sexuell missbraucht haben

Der Mann war in einem Kinderhort im Landkreis Rosenheim beschäftigt. Dort soll sich der 30-Jährige in den zurückliegenden Monaten an Kindern vergangen haben, so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Nach Beschwerden von Eltern: Kripo ermittelt

Die betroffenen Kinder seien zwischen zehn und 14 Jahren alt und wurden offenbar von dem Mann seit mindestens einem Jahr zu Treffen eingeladen, wo sie sich nach Polizeiangaben teilweise entkleiden mussten. In einem Fall soll der 30-jährige ein Kind unsittlich berührt haben.

Beschwerden von Eltern und die Anzeige der Geschäftsführerin der Einrichtung führten vor einigen Tagen zu Ermittlungen der Kripo. Am vergangenen Donnerstag wurde der Tatverdächtige festgenommen, am Freitag wurde Haftbefehl erlassen. Der 30-Jährige ist nun in einer JVA in Untersuchungshaft.