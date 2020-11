30-Jähriger schießt mit Softair-Waffe auf Bruder

Ein Streit zwischen Brüdern ist in Sommerach im Landkreis Kitzingen so eskaliert, dass ein 30-Jähriger mit einer Softair-Waffe auf seinen Bruder geschossen hat. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der 36-Jährige zunächst den 30-Jährigen mit einem Faustschlag am Kopf. Daraufhin schoss der Jüngere mit einer Softair-Waffe mehrmals auf seinen älteren Bruder. Der Mann erlitt durch die Plastikkugeln kleine Platzwunden am Bein. Im Verlauf der Auseinandersetzung würgten sie sich gegenseitig und schlugen aufeinander ein.

Beamte trennten Brüder

Polizisten trennten die streitenden Brüder schließlich. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Softair-Waffen des 30-Jährigen, die er legal besaß, wurden sichergestellt.