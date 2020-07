30-Jährige in Landshut von unbekanntem Mann begrapscht

Die Kriminalpolizei in Landshut sucht aktuell nach einem bisher unbekannten Mann, der eine Frau geschlagen und begrapscht hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte die 30-Jährige an einer Tankstelle in der Luitpoldstraße erst im Intimbereich angefasst. Danach soll er das Opfer an den Haaren gepackt und zu Boden gedrückt haben.

Opfer musste medizinisch versorgt werden

Danach schlug er der Frau mit der Faust ins Gesicht, bevor er davonlief. Die 30-Jährige musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise. Der Unbekannte ist circa 1,70 Meter groß, er hatte rotblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er sprach vermutlich rumänisch.

Zweiter Mann als "Übersetzer" dabei

Laut Polizei soll bei dem Übergriff noch ein zweiter Mann dabei gewesen sein, der als "Übersetzer" für den Täter fungiert hat. Dieser Mann wird als circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben, mit einer eher dicken Statur. Er trug ein helles T-Shirt mit unbekannter Aufschrift.