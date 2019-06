30. Geburtstag: Keine Geschenke dafür Spenden für Sternstunden

Markus Lukas kam als "Frühchen" zur Welt. Die erste Zeit sei hart gewesen, sagt seine Mutter rückblickend. Einmal habe es sogar einen Herzstillstand zuhause gegeben, der Vater rettete das Kind durch Wiederbelebung. Heute ist Markus ein selbstbewusster junger Mann, der von sich sagt: "Ich bin zufrieden, habe einen Beruf bei einem Autozulieferer und bin in meiner Freizeit bei der Feuerwehr".

Spenden statt Geschenken

Zu seinem 30. Geburtstag hatte er die Idee mit ""Spenden statt Geschenken“. Er habe alles was er brauche und er wolle etwas zurückgeben. Auch an Sternstunden. Die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks hatte vor Jahren das Körperbehindertenzentrum in Würzburg gefördert an dem Markus war. Heute hat er noch eine Lähmung im Fuß, aber ansonsten gehe es ihm wirklich gut, sagt er. "Wir sind sehr stolz auf ihn", sagt seine Mutter.

1.000 Euro für gemeinnützige Zwecke

500 Euro spendet Markus Lukas für Sternstunden und noch einmal einen Scheck über 500 Euro hat er für die Kinderhospizarbeit der Würzburger Malteser mitgebracht. Dessen Vertreter Jürgen Bischof ist sehr beeindruckt vom 30-Jährigen: "Abgeleitet vom eigenen Schicksal für andere einsetzen, das finde ich einfach großartig."