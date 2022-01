30 Betrugsversuche an einem Tag: Unbekannte machen fette Beute

In Bayreuth und Kulmbach sind zwei Seniorinnen auf Betrüger hereingefallen. Beide Frauen haben Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an unbekannte Täter übergeben. Zuvor hatten beide Seniorinnen am Dienstag Anrufe erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Töchter tödliche Unfälle verursacht hätten. Insgesamt wurden der Polizei in Oberfranken an diesem Tag fast 30 derartige Betrugsversuche gemeldet.

Opfer wollen ihre Töchter vor dem Gefängnis bewahren

Um ihre Töchter vor dem Gefängnis zu bewahren, sollten die Seniorinnen große Geldbeträge bereitstellen und an bestimmten Treffpunkten übergeben. Beide Frauen glaubten den Anrufern.

Die 71-jährige Kulmbacherin traf zur Übergabe vor dem Kulmbacher Rathaus gegen 13 Uhr eine laut Polizei auffällig kleine Frau mit dunklem Teint und dunklen, langen Haaren. Sie übergab ihr Bargeld, Goldbarren und Münzen. In Bayreuth traf sich das 80 Jahre alte Opfer gegen Mittag im Nibelungenhof mit einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit Wollmütze. Sie überließ ihm der Polizei zufolge ein silbernes Brillenetui, das mit Bargeld und Schmuck gefüllt war.

30 Betrugsversuche an einem Tag

Die Polizei bittet um Hinweise und warnt davor, derartigen Anrufern Glauben zu schenken. Fast 30 Mitteilungen über betrügerische Telefonanrufe gingen am Dienstag bei der Polizei in Oberfranken ein. In den meisten Fällen hatten die Angerufenen die Masche der Betrüger durchschaut.