30.000 Menschen in Bayern hoffen auf Erlanger Forscher

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitits/Chronisches Fatigue-Syndrom. In Bayern leiden mindestens 30.000 Menschen an der neurologischen Erkrankung. Die Symptome gleichen häufig den Beschwerden von Long-Covid-Patienten. In Erlangen forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem entsprechenden Medikament gegen die Krankheit, die umgangssprachlich als "Erschöpfungssyndrom" bezeichnet wird.

800.000 Euro vom Freistaat für Forschungsprojekt

Bayerische Gesundheitspolitiker haben sich heute vor Ort über den Fortschritt der wissenschaftlichen Arbeiten informiert. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag, Bernhard Seidenath (CSU) besuchten das Universitätsklinikum in Erlangen. Der Freistaat Bayern unterstützt das Erlanger Forschungsprojekt mit 800.000 Euro.

ME/CFS-Symptome gleichen Long-Covid-Symptomen

"Täglich melden sich hunderte Patienten aus aller Welt bei uns, und fragen, ob wir ihnen helfen können", so Bettina Hohberger aus der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Das Forscherteam aus Erlangen konnte nachweisen, dass einige Mechanismen und Symptome von ME/CFS denen von Long-Covid gleichen. Mit dem Medikament BC 007 war es den Medizinern gelungen, sogenannte Autoantikörper, die sich gegen körpereigene Proteine richten und für Long-Covid-Beschwerden sorgen, unschädlich zu machen.

Medikament BC 007 hilft bei ME/CFS und Long Covid

Vier Long-Covid-Patienten, die an Erschöpfung, Konzentrationsproblemen, Muskelzittern oder Geschmacksstörungen litten, waren nach der Gabe von BC 007 beschwerdefrei. Daher gehen die Mediziner davon aus, dass das Medikament nicht nur Menschen mit Long-Covid hilft, sondern auch Patienten, die an ME/CFS erkrankt sind. Mit einer Studie sollen die Parallelen von ME/CFS und Long-Covid untermauert werden. 50 Betroffene nehmen an der Erlanger Studie teil.