30.000 Euro Spenden aus Schwaben für das Ahrtal

Die Spenden kommen persönlich an

"Es freut uns sehr, dass uns die Leute so viel Geld in die Hand gegeben haben", berichtet Dirschinger. Das Geld bringen sie persönlich in das von der Flutkatastrophe betroffene Gebiet, in die Gemeinde Schuld.

Viele Betroffenen stehen vor dem Nichts

Dort kennt man Erna Dirschinger bereits, denn im September hat sie bereits 13.600 Euro nach Schuld gebracht - Einnahmen von Kirchenkonzerten und Veranstaltungen. Nach dem ersten Besuch war ihr und ihren Mitstreiterinnen klar, dass sie weiter Spenden sammeln müssen: "Uns wurde gesagt, dass nicht alle Betroffenen eine Versicherung haben und jetzt teilweise vor dem Nichts stehen."

Im Frühjahr ist ein Konzert geplant

Der Besuch damals hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen: "Das hat so böse ausgesehen, wir haben es fast nicht ausgehalten und wollten dann schnell wieder heim", so Dirschinger. Die nächste Fahrt ist deshalb schon geplant: An Ostern soll es wieder ins Ahrtal gehen, dann wollen die Frauen dort auch ein Konzert geben, wenn die Corona-Regeln es zulassen.