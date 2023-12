Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

30.000 Euro erbeutet: Taschendiebe festgenommen

Eine Gruppe von Taschendieben soll innerhalb von wenigen Monaten rund 30.000 Euro erbeutet haben. Vor allem im U-Bahnbereich in Nürnberg und Fürth schlugen die mutmaßlichen Täter zu, so die Polizei. Das Trio sitzt nun in U-Haft.